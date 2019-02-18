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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Hindistan Cammu Keşmir'de çatışma: 9 ölü

18 Şubat 2019, Pazartesi 19:14
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hint güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesi başkenti Srinagar'ın güneyindeki Pulwama bölgesinde bir köyü kuşattığı belirtildi.

Köyde yapılan arama sırasında Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığı ifade edilen açıklamada, çatışmada aralarında bir binbaşının da bulunduğu dört asker, bir polis, üç direnişçi ve bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Direnişçilere yönelik operasyonda üç ordu mensubu, bir polis ve üç askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin çatışma sırasında sivillere ait beş evi patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, 12 saatten fazla süren çatışmada bir sivilin çapraz ateş arasında kalarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cammu Keşmir'de perşembe günü bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda 40'tan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede bugüne kadar Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçen söz konusu olayla ilgili Hint makamları, komşu Pakistan'ı suçlamış ve misilleme tehdidinde bulunmuştu.

AA

Etiketler: Hindistan, Cammu Keşmir
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