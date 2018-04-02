Hindistan'da bir ilk gerçekleşti: Polis her yerde o maymunu arıyor!

Hindistan'ın Orissa eyaletinde girdiği evdeki bebeği kaçırdığı iddia edilen maymun aranıyor.

BBC'nin haberine göre, eyalette bir maymun cumartesi günü girdiği evdeki erkek bebeği, annesinin karşı koymasına rağmen kaçırdı. Bebeğin ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunduğu ve yapılan muayenede ciddi yara almadığının belirlendiği kaydedildi. Yöre halkı maymunun bebeği taşırken kuyuya düşürmüş olabileceğini ifade ederken, polis maymunların genellikle yiyecek çalmak için evlere girdiğini, bebek hırsızlığına ilk kez rastlandığını açıkladı. Yerel emniyet görevlisi PC Pradhan, maymun yakalamada uzman kişilerle çalışan polisin bebek hırsızı maymunu bir hafta içinde bulmayı ümit ettiğini söyledi. AA

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