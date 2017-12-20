Hindistan'da hava kirliliğine 'silahlı' çözüm!

Hava kirliliğiyle boğuşan Hindistan, geliştirdiği 'duman-karşıtı silah'ı bugün kullanmaya başladı. Ancak çevreciler, bunun geçici bir çözüm olduğunu söylüyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, hava kirliliğine karşı geliştirilen “duman-karşıtı silah” kullanılmaya başlandı. Yerli üretim olan aygıtın hızla fırlattığı su damlalarının, havadaki kirli parçacıkları temizlediği belirtiliyor.

Saç kurutucusuna benzeyen aygıtın, ilk olarak Yeni Delhi’nin endüstri bölgesi Anand Vihar’da test edildiği açıklandı. Bölgedeki hava kirliliği, güvenli seviyenin 15 katından fazla.

Delhi Çevre Bakanı İmran Hüseyin, “Eğer başarılı olursa, bunları en kısa zamanda Delhi sokaklarında göreceğiz” dedi.

Aslen maden ve inşaat alanlarındaki tozu temizlemek için icat edilen aygıtın tanesi, 31 bin ABD doları (yaklaşık 120 bin Türk lirası) civarında bir paraya mal oluyor.

Üretici şirket Cloud Tech, dakikada 100 litreye kadar su fışkırtabilen aletin, havadaki kirli parçacıkların yüzde 95’ini temizleyebildiğini iddia ediyor.

Ancak ateş yakma, egzoz, inşaat tozu ve endüstriyel kirlilik gibi asıl sebeplerin önüne geçilmesi gerektiğini öne süren çevreciler, bunun geçici bir çözüm olduğunu belirtiyor. Greenpeace de aksi takdirde Delhi’nin siyasi liderinin “gaz odası” olarak nitelediği kentteki hava kirliliğinin çözülmeyeceğini ifade ediyor.