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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hindistan'da kalabalığa tren çarptı: 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

20 Ekim 2018, Cumartesi 00:01
Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirlerler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçti.

Görgü tanıkları, aynı anda ters istikametten gelen bir başka trenin kaçış yolunu kapatması nedeniyle çok sayıda kişinin trenin altında kaldığını belirtti.

Eyalet Emniyet Sözcüsü S. S. Srivastava, şimdiye kadar 58 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Kaza nedeniyle 50'ye yakın yaralının ise çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Olayda can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: hindistan, pencap, tren kazası
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