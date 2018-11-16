Hindistan'da kasırga alarmı: 10 kişi öldü, 80 bin kişi tahliye edildi!

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada 10 kişi öldü.

Hindistan Ulusal Afet Yönetimi yetkilisi Narendra Kumar, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında en az 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda evin hasar gördüğünü ve 80 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Rüzgar hızı saatte 90 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken, okullarda eğitim öğretime ara verildi ve balıkçılardan denize açılmamaları istendi. Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi ölmüştü. AA

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