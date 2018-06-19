Hindistan'da 'sel' alarmı: 500 bin kişi etkilendi

Ülkede bir haftadır devam ettiği gözlemlenen muson yağmurları kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerde sellere sebep oldu.
Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle en az 23 kişinin öldüğü bildirildi.
Ayrıca, sellerin bölgede 500 bin insanı etkilediği bilgisi verildi.
Bölgedeki 500 bin hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
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AA