Hindistan'da ''sel'' musibeti: 17 kişi öldü; 42 bin 500 kişi etkilendi!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı seller sebebiyle 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Assam Yönetimi Ajansından yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülkenin birçok bölgesinde su taşkınlarına yol açtı. Assam'da son 4 günde 17 kişinin öldüğü, 42 bin 500 kişinin sellerden etkilendiği bildirildi. Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurların diğer bölgelerde de etkili olacağı uyarısında bulunuldu. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? AA

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