Hindistan'da ''sel'' musibeti: Ölü sayısı 21 oldu; 42 bin 500 kişi etkilendi!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurları sebebiyle selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hindistan televizyon kanalı NewsX'in haberine göre, eyalette 5 gündür aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı. Şimdiye kadar 21 kişinin cesedi bulundu. Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? AA

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