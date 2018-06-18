Hindistan'da ''sel'' musibeti: Ölü sayısı 21 oldu; 42 bin 500 kişi etkilendi!

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurları sebebiyle selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Hindistan televizyon kanalı NewsX'in haberine göre, eyalette 5 gündür aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı.
Şimdiye kadar 21 kişinin cesedi bulundu.
Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
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AA