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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Hindistan'da tapınak tartışması Müslümanları endişelendiriyor

25 Kasım 2018, Pazar 17:11
Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinde 1990'ların başında yıkılan, 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin bulunduğu tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesini talep eden aşırı milliyetçi binlerce Hindu, Ayodhya şehrinde toplanmaya başladı.

Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinde 1990'ların başında yıkılan, 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin bulunduğu tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesini talep eden aşırı milliyetçi binlerce Hindu, Ayodhya şehrinde toplanmaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, aşırılıkçı Hinduların Ayodhya'da toplanması üzerine çok sayıda Müslümanın bölgeden ayrıldığı, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı tarihi şehre takviye birliklerin konuşlandırıldığı belirtildi.

Sağ görüşlü Vishwa Hindu Parishad (VHP) grubu, tapınak inşası talebiyle destekçilerine ülkenin çeşitli kesimlerinde "Dharam Sabha (Dini Kurultay)" çağrısında bulundu.

Grubun sözcüsü Vinod Bansal, yaptığı açıklamada, Hinduların meselenin çözümü için önceden mahkeme kararını beklediğini ancak artık beklemeyeceklerini belirterek, "Bugünkü buluşmanın, Ayodhya'da (Ram Tapınağı'nın inşa edilmesi) için her engeli ortadan kaldıracağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Müslümanlar arasında korku atmosferi mevcut"

Feyzabad kentine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ayodhya'da yaşayan Müslümanlar ise aşırı milliyetçilerin bölgede toplanmasından endişeli.

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Tasleem Rahmani, tapınak inşası çağrısının, 2019 genel seçimlerinden önce yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Müslümanlar arasında korku atmosferi mevcut." dedi.

Rahmani, Müslümanların büyük topluluklar halinde bölgeden göç ettiği yönünde haberler aldıklarını vurgulayarak, iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP), oy toplamak için dini hassasiyetlerden çıkar sağlamakla suçladı.

Sit alanı davasında Yüksek Mahkemede Müslümanları temsil eden avukat ve Babri Mescid Eylem Komitesi organizatörü Zafaryab Jilani de bölgedeki Müslümanların geçen haftadan bu yana dehşete düştüğünü ifade ederek, Müslümanlardan Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'a gelmelerini istediğini söyledi.

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte bir caminin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, sit alanına yeniden bir cami, Hindular ise Rama tanrısının burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı aldı.

AA

Etiketler: Hindistan, Babri Cami, tapınak"
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