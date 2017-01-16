Hindistan'dan Amazon'a 'Gandi fotoğraflı terlik' tepkisi

​BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri olan ve "Milletin Babası" olarak bilinen Mahatma Gandi'nin fotoğraflarının yer aldığı parmak arası terliklerin Amazon'un internet sitesinde satışa sunulması ciddi tepkilere yol açtı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vikas Swarup, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Hindistan'ın ABD'deki elçilik yetkililerinin Amazon yetkilileri ile görüşüp, ülkesinin değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyeceğini dile getirdi. Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı Shaktikanda Das ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kızgınlığını ifade etti. Das, Amazon'un Hindistan'ın sembollerine karşı sergilediği bu kayıtsızlığın firmayı tehlikeye attığını ifade etti. Ürünler siteden kaldırıldı Hindistan'dan gelen tepkiler üzerine, Amazon söz konusu ürünleri siteden kaldırdı. Geçen hafta sitede Hindistan bayraklı paspasların satışa sunulmasının ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satışa sunduğu ve üzerinde Hindistan bayrağının yer aldığı paspas için özür dilemesini istemişti. Swaraj, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, şirket özür dilemediği ve ulusal bayrağa hakaret eden tüm ürünleri geri çekmediği sürece Amazon çalışanlarına, Hindistan vizesi verilmeyeceğini belirtmişti. Swaraj'ın açıklamasının ardından Amazon, Hindistan temalı tüm ürünleri kaldırmıştı. Ürünlerin siteden kaldırılmasından bir gün sonra Amazon'un Hindistan Genel Müdür Yardımcısı Amit Agarwal bu ürünleri Amazon'un değil üçüncü taraf bir şirketin Kanada sitesine koyduğunu, şirketin yaşanan olaydan ötürü üzüntü duyduğunu söylemişti. AA

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