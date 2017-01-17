Hindistan havayolu şirketinden kadınlara özel koltuk

Hindistan havayolu şirketi Air India, 18 Ocak'tan itibaren bazı uçuşlarında kadınlara özel koltuk ayırma kararı aldı.

Air India Genel Müdürü Meenakshi Malik, "Bir ulusal havayolu olarak kadın yolcularımızın konforunu artırmak bizim sorumluluğumuzdur. Bizimle seyahat eden yalnız kadın yolcu sayısı yüksek. Bu nedenle onlar için özel koltuklar ayıracağız.“ dedi.

Air India yetkilileri, iç hatlar ve kısa mesafe uluslararası uçuşlarda uçakların üçüncü sırasındaki 6 koltuğun yalnız seyahat eden kadın yolculara ayrılacağını belirtti. Kadınlara özel koltukların uzun mesafe seferlerinde de olup olmayacağı hakkında henüz karar verilmedi.