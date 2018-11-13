Hindistan yönetimi ülkedeki şehirlerin Müslüman isimlerini değiştiriyor

Hindistan hükümeti ülkedeki bazı şehirlerin isimlerini, ülkeyi yöneten Müslüman krallar tarafından değiştirilmeden önceki anlamlarını ile değiştirdi.

Bu şehirlerden Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Faizabad, Hinduizm'deki bir inanış nedeniyle ismi değiştirilerek Ayodhya yapıldı. Allahabad şehrinin adı da Prayagraj olarak değiştirildi. Havaalanı ve caddelerin isimleri de değiştiriliyor Adityanath, şehirde Kral Rama'nın adının verileceği yeni bir havaalanı ve Kral Rama'nın babası Kral Dashrath'ın adına bir tıp fakültesi kurulacağını da duyurdu. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor. Hindistan'da şehirlerin isimlerinin değiştirilmesi sadece Uttar Pradesh eyaleti ile sınırlı değil. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi Bharatiya Janata Party'nin (BJP) yönettiği başka eyaletlerde de, şehir, cadde ve havaalanlarının isimleri değiştiriliyor. Ülkenin batısındaki Gujarat eyaletindeki BJP hükümeti de Ahmedabad şehrinin adını Karnavati olarak değiştirmeyi öngören bir düzenleme hazırlığında. Güneybatıdaki Telengana eyaletinin başkenti Hyderabad şehri için düşünülen isim ise Bhagyanagar. Bazı uluslararası gözlemciler hükümetin Müslüman isimlere sahip şehirlerin adlarını değiştirmesinin, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığına kavuşmasından itibaren ülkenin politik ve sosyal görünümünü belirleyen çok kültürlülüğüne meydan okuduğu görüşünde. Milliyetçi Hindu siyasetçi Narendra Modi'nin liderliğindeki BJP 2014 yılındaki seçimlerde Kongre Partisi karşısında zafer kazanarak iktidara gelmişti. Euronews Türkçe

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