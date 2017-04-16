Hint askeri, taş atan bir genci başından vurarak öldürdü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, yapılan ara seçimlerin ardından gerilim tırmandı. Srinagar kentinde askeri araçlara taş atan bir genç, askerlerce başından vurularak öldürüldü.

Olayın görgü tanığı, Cammu Keşmir'in Srinagar kentindeki Batamaloo bölgesi sakinlerinden Tahir Ahmet, Hindistan Sınır Güvenlik Gücü'ne bağlı askerlerin araçlarının geçişi sırasında bazı gençlerin araçlara taş attığını söyledi. Ahmet, güvenlik güçlerinin taş atanlara ateş açması sonucu 17 yaşındaki Sajad Hüseyin Şeyh'in başından vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şeyh'in, Cammu Keşmir'in Baramulla kentine bağlı Chandoosa bölgesinde yaşadığı ve Srinagar'a çalışmak için geldi öğrenildi. Hindistan emniyetinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

POLİS ÜNİVERSİTESİ GİRDİ

Öte yandan, gencin ölüm haberinin Srinagar'da duyulmasının ardından, hafta sonu kentte düzenlenen ara seçimlere tepki gösterenlere ateş açılması sonucu 8 kişinin ölmesiyle yükselen tansiyon daha da arttı.

50 ÖĞRENCİ YARALANDI

Hint güvenlik güçlerinin bölgedeki bir üniversiteye girerek gencin ölümüne tepki gösteren öğrencilere müdahale etmesi sonucu 50 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin, cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri polis şiddetini gösteren görüntüler internette hızla yayıldı.

''TAŞ ATANLAR DA AYNI KADERİ PAYLAŞACAK''

Bölgede Hint askerlerinin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığını gösteren görüntüler dün ortaya çıkmıştı. Videoda, bir Hint askerin "Taş atanlar da aynı kaderi paylaşacak." dediği duyuluyordu.

ASKERLER KENDİLERİNE TAŞ ATAN BİR GENCİ ÖLDÜRDÜ

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bölgede internetin sağlanmasının ardından salı günü ortaya çıkan videolardan birinde de Hint askerinin, kendisine taş atan çocuklardan birini silahla vurarak öldürdüğü görülmüştü.

SEÇMENLERİN YALNIZCA YÜZDE 7'Sİ OY KULLANMIŞTI

Cammu Keşmir'de, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Direnişçilerin olayın ardından güvenlik güçlerine tepki göstermek için yaptığı protesto çağrısı sonucunda okullar ve iş yerleri kapatılmıştı. Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Seçimde, bölgedeki 1,3 milyon seçmenden yalnızca yüzde 7' si oy kullanmıştı.

70 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında öldü. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.