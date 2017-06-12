Hıristiyanlardan Müslümanlara destek

Katolik, Anglikan, Metodist, Presbiteryan ve Protestan liderler, “Meryem Camii’ne yapılan sebepsiz ve fena saldırıyı hiçbir tereddüt olmaksızın kınıyoruz” diyerek İrlandalı Müslümanlara desteklerini sundular.

Hırıstiyan dininin mezheplerinden Katolik, Anglikan, Metodist, Presbiteryan ve Protestan liderler Galway Camisine yapılan saldırıyı kınadı. Geçtiğimiz günlerde İrlanda’nın Connacht şehrinin batı kıyısında bulunan Galway ilçesinde bulunan Meryem Camisine saldırı düzenlemişti.

Teravih namazı sırasında düzenlenen saldırı için Meryem Camisi İmamı İbrahim Noonan, Irish Times’a yaptığı açıklamada “Namaz sırasında içeriye doğru taş atarak caminin camı kırıldı. İmamlık yapıyordum ve büyük bir gürültüyle namazın ortasında camın kırılışını duyduk” dedi. İmam Noonan, saldırının Londra ve Manchester saldırılarından hemen sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Daha öncede bu tür şeyler olmuştu ama bu kasti bir saldırı” dedi.

Londra saldırısıyla bağlantılı olarak...

Saldırıdan sonra İrlanda Müslüman Barış ve Birleştirme Konseyi Başkanı Şeyh Dr. Umar Al Qadri da saldırıyı kınayarak bunun şok edici bir davranış olduğunu söyledi. Başkan Al Qadri, “İrlanda’da gerçekleşen bu saldırıyı kınıyorum. Bu müfrit gruplara karşı mücadele verenler Müslümanlar ve Müslümanlar bu saldırının kurbanları. Biz de en az diğerleri kadar Manchester veya Londra saldırılarında dehşete düştük ve üzüldük” dedi. İrlanda’nın güneydoğu bölgesinde bulunan Waterford şehrinde Katolik olarak doğduktan sonra İslâm’ı seçen İmam Noonan, “Ben dahil herkes oldukça sarsıldı. Saldırının namaz sırasında gerçekleşmesi özellikle kadınların ve çocukların keyfini kaçırdı” dedi ve güvenlik sebebiyle kadınlardan ve çocuklardan birkaç gün camiden uzak durmalarını istedik.

Hıristiyan liderler saldırıyı kınadı

Camiye yapılan saldırı üzerine Kilise liderleri Müslümanları destekleme çağrısında bulundu. Hırıstiyanlık mezheplerinden Katolik, Anglikan, Metodist, Presbiteryan ve Protestan liderler, camiye yapılan saldırıyı kınamak için ortak bildiri verdi. Ortak bildiride “Meryem Camii’ne yapılan sebepsiz ve fena saldırıyı hiçbir tereddüt olmaksızın kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Dinî liderler bildiride “Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan ayında, camide ibadet edilirken yapılan hoyrat saldırı zalimce. Şehrimiz her zaman dinler arasındaki harika ilişkileriyle övündü. Bu saldırı dinler arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine sebep olması için duâ edip, çalışmalıyız” dedi.

Galway Piskopos’u Canon Michael McLoughlin, Metodist ve Presbiteryan kiliselerini temsilen Rev Helen Freeburn ve Dostların Dinî Topluluğu’ndan Richard Kimball, İmam Noonan’a en içten desteklerini sunduklarını ifade etti.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL