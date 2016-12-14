Hırvat doktorlar ülkelerini terk ediyor

​Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olarak kabul edildiği 1 Temmuz 2013'ten itibaren, 525 doktorun ülkeyi terk ederek, diğer Avrupa ülkelerine göç ettiği bildirildi.

Hırvatistan Tabip Odası (HLK) tarafından hazırlanan raporda, son 3,5 yılda 525 doktorun ülkeyi terk ettiği belirtilirken, sorunun önemine işaret edildi.

Hırvatistan hükümetine, doktorlar arasında gün geçtikçe yaygınlaşan bu eğilime nelerin sebep olduğunu araştırması çağrısında bulunan HLK, beyin göçünün bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

HLK Başkanı Trpimir Goluza, raporun sunumunun yapıldığı basın toplantısında, beyin göçünün durdurulması için en kısa zamanda kararlı ve somut önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi takdirde, Hırvatistan'daki sağlık sektörü tüm halka değil, sadece elit kesime hizmet verir hale gelecek." dedi.

Doktorlar ülkedeki sağlık sisteminden ümitsiz

Raporda, özellikle ülkedeki genç doktorların yüzde 92'sinin AB'deki meslektaşlarına kıyasla sahip oldukları haklardan memnun olmadıkları, yüzde 77'sinin ülkedeki sağlık sisteminden ümitsiz oldukları ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ı terk etmek isteyen doktorların yüzde 60'ının sebep olarak diğer Avrupa ülkelerindeki daha iyi çalışma koşullarını, başarılı sağlık sistemini, yüksek maaş ve kariyer yapma imkanını gösterdikleri bildirildi.

Hırvat doktorların en çok göç ettiği ülkeler arasında İngiltere, Almanya, İrlanda, Avusturya ve İsveç'in bulunduğu kaydedildi.