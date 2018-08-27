Hizbullah lideri Nasrallah'tan Suriye'li Kürtlere: ABD sizi kullanıyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklamada "Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin müttefiki olan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, IŞİD ve El Nusra militanalrının Suriye sınırındaki dağlık bölgeden temizlenmesinin birinci yıldönümünde Suriyeli Kürtler ile Şam arasında başlayan müzakereler hakkında bir açıklama yaptı.

'KÜRTLER VE KÜRT PARTİLERİ SURİYE DEVLETİ İLE MÜZAKERE EDEREK DOĞRU YOLU TERCİH ETTİ'

Nasrallah, El Manar televizyonundan yayınlanan video mesajında, ABD'nin Fırat'ın doğusundan ne zaman çekileceğinin belli olmadığını belirterek, "Fırat'ın doğusu Kürtlerin denetiminde. Kürtler ve Kürt partileri Suriye devleti ile müzakere ederek doğru yolu tercih etti. Bu tercihten geri adım atılmamalı" değerledirmesini yaptı.

'ABD SİZİ KULLANIYOR'

Hizbullah lideri, savaştan önce ABD'nin Suriye büyükelçisi olan Robert Ford'un sözlerini hatırlatarak şöyle dedi: "Ford, ABD ile Kürtlerin ilişkisinin ahlaki olmadığını söylemişti. Yani ABD sizi kullanıyor. Ey Kürtler ABD'nin sizi ne zaman ve kime satacağını bilmiyorsunuz. Sizi Türkiye, Rusya ya da kime satacağını Allah biliyor."

'İDLİB'DE YENİ BİR KİMYASAL OYUN YAPIM AŞAMASINDA'

Nasrallah, ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni bir saldırıyı bahane etmek için İdlib'de kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığı yönünde Rusya ve Suriye'den gelen açıklamalara da destek verdi.

Batı ülkelerini Suriye'ye saldırmak için bir kimyasal provokasyon hazırlamakla suçlayan Nasrallah buna karşın bu ülkelerin Yemenli çocuklara karşı işlenen suçlara sessiz kaldığını söyledi.

Nasralah " Tüm veriler İdlib'de yeni bir kimyasal oyunun yapım aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu arada Batı, Suriye'ye yönelik bir askeri saldırganlık için bahane ararken Yemenli çocuklara yönelik suçlara göz yumuyor. Kimse Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesini ve halkını nasıl bir cehenneme soktuğunu bilmiyor" diye konuştu.