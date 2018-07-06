"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hollanda'da bulunan İslâmi kuruluşlar ırkçı söylemleriyle bilinen Geert Wilders'in yargılanmasını istedi

06 Temmuz 2018, Cuma 23:25
Hollanda'da dört İslami kuruluş ve ayrımcılık karşıtı RADAR, ırkçı Özgürlükler Partisi ve lideri Geert Wilders'in İslamofobik seçim kampanyası filmi nedeniyle yargılanması talebini tekrarladı.

Hollanda'da dört İslami kuruluş ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve lideri Geert Wilders'in İslamofobik seçim kampanyası filmi nedeniyle yargılanması talebini yineledi.

Brabant ve Zeeland eyaleti Camiler Birliği (SMBZ), Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH), Rotterdam Rijnmond Bölgesi Müslüman Kuruluşlar Üst Platformu (SPIOR), Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) ve ayrımcılık karşıtı RADAR kurumu, ırkçı Özgürlükler Partisi ve lideri Wilders'in yargılanması için yeniden başvuru yaptı.

CMO Başkanı Halil İbrahim Karaaslan, PVV ve liderinin yaptığı İslamofobik seçim kampanyası filmi hakkında yargı sürecinin başlatılması için kanunun 12. maddesi uyarınca savcılığa başvuruda bulunduklarını belirterek, "Savcılık daha önce yapılan suç duyurusunu 3,5 saat içerisinde değerlendirerek partinin yargılanmayacağı kararını verdi. Bu suç duyurusunda bulunduğumuz gerekçeleri incelemek için bize göre çok az bir zaman." dedi.

Karaaslan, "Yeni bir prosedür ile yaptığımız bu başvuruda PVV partisinin nefret içeren ve İslamı kötüleyen seçim kampanyası filmi için savcılığın yargılama sürecini bu sefer başlatmasını umuyoruz. Savcılığın yargı sürecini başlatarak kararı hakime bırakması Müslümanların hukuka karşı güvenini geri kazanması için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Başvuruda, ırkçı parti ve liderinin cezalandırılması istendi.

Hollanda Savcılığı, iki ay önce, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi İslamofobik seçim kampanyası filmi yapan ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) yargılanmayacağını bildirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçı partinin kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan filminin, bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği ve ayrıca nefrete, ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmediği gerekçesiyle partinin yargılanmayacağı belirtilmişti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, 21 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadesinin yer aldığı reklam filmi yayımlanmıştı.

Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayımlanması tepki çekmişti.

Ülkede bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, PVV ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

Etiketler: Hollanda, İslâm, film, ırkçılık
Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mutfakta yangın var

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

    Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

    Yeniden gündeme gelen idam cezası gerçekten etkili mi?

    OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

    İsrail Suriye'ye ait askeri noktayı imha etti

    Şırnak kırsalında 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Başbakan Yıldırım: KHK bu gece yayınlanacak

    FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Almanya Rusya'ya 'ateşkesi yeniden sağla' çağrısı yaptı

    Eski İngiliz Başbakanı Tony Blair: Avrupa Birliği'ne her zamankinden çok ihtiyaç duyuyoruz

    Türkiye, işsizlikte en kötüler arasında

    İşsiz gazeteciler kervanı büyüyor

    AKP ile bizi birleştiren bir şey yok

    Suriye'nin güneybatısında ateşkes kararı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Genel

    Mutfakta yangın var
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bediüzzaman’ın “Anka”sı
    Risale-i Nur'dan

    Esma-i İlâhiye adedince birlik bağlarımız var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Genel

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Süleyman KÖSMENE

    Daimî şükür sevabı nasıl kazanılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.