Hollanda'da büyük tepki çeken küstahlık hakkında suç duyurusu

Hollanda'da bazı siyasi partiler ve İslami kuruluşlar, ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) ve kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslümanların kurduğu NIDA partisi, İslam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisinin yanı sıra farklı İslami kuruluşlar, ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filmi ve filmi yayınlayan kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

İslam Demokratlar Partisi Genel Başkanı Hasan Küçük, yaptığı basın açıklamasında, PVV ve lideri Geert Wilders'in İslam düşmanlığını teşvik ettiği ve bunu yaydığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Küçük, "Bizim gözümüzde PVV, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dinini kötüleyerek tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtip dışladığı için tekrar kanunu çiğnedi. Bu kabul edilemez ve bütün siyasi partiler tarafından kınanması gerekir. Başbakan Mark Rutte'nin film hakkında sadece 'iğrenç' olduğunu açıklamasını zayıf buluyoruz. Ülkenin başbakanı olarak İslam ve yabancı düşmanlığına karşı daha sert çıkış yapması gerekir." dedi.

Müslümanlara ve Gayrimüslimlere çağrıda bulunan Küçük, "Herkesi, PVV'nin İslam düşmanlığına karşı şikayet etme çağrısında bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine güveniyoruz ve savcılığın PVV ve Geert Wilders hakkında ceza başlatmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı PVV'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekmişti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlanmıştı.

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam'ı kötüleyen filme, Hollandalılar da sosyal medya üzerinden tepki göstererek yayınlanmasının yasaklanmasını istemişlerdi.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

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Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708