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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hollanda'da Müslüman adaya ırkçı saldırı

19 Mart 2018, Pazartesi 14:00
Hollanda'da yerel seçimlere hazırlanan başörtülü adaya, seçim kampanyası sırasında ırkçı saldırıda bulunuldu.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, İşçi Partisinden (PvdA) Meclis üyeliği için yarışan Somalili başörtülü Ugbaad Kilincci'nin, geçen hafta Emmen kentinde yaptığı seçim kampanyası esnasında "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kaldı.

Haberde, yapılan hakaretlere ve ırkçı ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ülkenin her tarafından sosyal medya üzerinden destek gören Kilincci, yaptığı açıklamada, hala toplumda bu tür saldırıların yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben Emmen halkı için hizmet etmek istiyorum ama sanki buraya ait değilmişim gibi hakarete maruz kaldım. Ben burada büyüdüm ve yaşıyorum. Emmen aynı zamanda benim de kentim." dedi.

Kilincci, polise şikayet konusu hakkında henüz karar vermediğini ve düşüneceğini bildirdi. Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta yapılacak.

AA

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