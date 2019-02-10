Hollanda'dan Filistin adımı

Gazze doğumlu Hollanda vatandaşları artık doğum yerleri olarak Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı yazdırabilecek.

Hollanda'da bakan Raymond Knops, Filistin topraklarında doğan Hollanda vatandaşlarının yakın zamanda resmi belgelere doğum yerini 'Gazze Şeridi ve Batı Şeria' olarak kaydettirebileceğini duyurdu.

Hollanda, pek çok Avrupa ülkesi gibi Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Bu yüzden Hollanda'da yaşayan Filistinliler doğum yerlerini 'İsrail' olarak kaydetmek zorunda kalıyor ve 'İsrail doğumlu Filistin kökenli Hollanda vatandaşı' olarak algılanıyordu.

Toprakları İsrail işgali altında olan Filistinliler doğum yerine 'İsrail' yazdırmayı istemedikleri için Filistinlilere doğum yerini 'bilinmiyor' yazma imkanı verilmişti.