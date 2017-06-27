Hollanda hakkında flaş Srebrenitsa kararı!

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Hollanda'nın, Srebrenitsa soykırımında 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden "kısmen suçlu" olduğuna hükmetti. Lahey Temyiz Mahkemesi, 2014'te bölge mahkemesi tarafından verilen, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı. Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnağı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla zor durumlara düşürüldüklerini bildirdi. Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30'unun karşılanacağına karar verdi. Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak'ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda'yı kısmen suçlu bulmuştu. Kararın ardından Srebrenitsalı kurban yakınlarının avukatı Semir Guzin karardan memnun olmadıklarını yasal çerçeve içerisinde kararı temyize götüreceklerini söylemişti. Bosna'daki savaş sırasında BM'nin koruması altında olan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp General Ratko Mladiç'in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplar'a teslim edilmişti. Sırplar'a teslim edilen Boşnaklar'ın önemli kısmı götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti. Srebrenitsa'da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra soykırım olarak kabul edildi. *** Konuyla ilgili haber ve makaleler: Avrupa Konseyi'nden Srebrenitsa ile ilgili flaş çağrı! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-konseyi-nden-srebrenitsa-ile-ilgili-flas-cagri_432350 Zalimler için yaşasın cehennem... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/zalimler-icin-yasasin-cehennem_403057 Zalim izzetinde mazlum zilletinde: 'Demek bir mahkeme-i kübrâya bırakılıyor' Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/zalim-izzetinde-mazlum-zilletinde-demek-bir-mahkeme-i-kubraya-birakiliyor_390918 Cehennem azabında tecelli eden adalet Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/cehennem-azabinda-tecelli-eden-adalet_373326 Ölüm yolunda barış yürüyüşü Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/olum-yolunda-baris-yuruyusu_403010 Bir tırın taşıyabileceği en ağır yük... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bir-tirin-tasiyabilecegi-en-agir-yuk_345938 AA

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