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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hollanda, Şahin'in ziyaretini iptal etti

09 Mart 2018, Cuma 14:11
Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti iptal etti.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.

Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.

Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETİN İPTALİNİ DOĞRULADI

AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.

Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.

Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.

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