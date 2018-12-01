Hollanda'ya da sıçradı

Hollanda'nın çeşitli kentlerinde "sarı yelekliler" hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Fransa'da "Sarı Yelekliler" tekrar sokaklara döküldü Fiyatlar yüzde 20 arttı, "Sarı Yelekliler" sokağa indi Macron'dan 'sarı yelekliler'i ilgilediren açıklama Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Lahey, Nijmegen, Maastricht, Alkmaar, Leeuwarden ve Groningen kentlerinde sarı yelekliler protestolar düzenlendi. Lahey'deki Hollanda parlamentosu önünde gerçekleşen gösteriye 200 sarı yelekli katıldı. Eylem izni almadıkları gerekçesiyle polis tarafından Malieveld Meydanı'na yönlendirilen göstericilerden bir grup, gösteri yerinden ayrıldı. Bir grup ise meydana gitmek istemediklerini belirterek parlamento etrafında yürüyüş yapmak istedi. Polis parlamento önünü terk etmeyen göstericilere yaptığı uyarıda, belirtilen meydana gitmeyenlerin yeleklerini çıkarak protestoya son vermelerini, aksi takdirde haklarında işlem başlatılacağını söyledi. Polis zoruyla meydana gitmeyeceklerini ifade eden göstericiler, yeleklerini çıkararak protestoya son verdi. Ülke genelindeki gösterilerde, 4 kişi polise hakaret ettikleri ve sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Fransa’da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor. Sarı yeleklilerin protestosu dün ilk defa Belçika'ya sıçramış ve olaylar çıkmıştı. AA

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