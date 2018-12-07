Hollandalı aktivist Filistin için 500'ü aşkın gösteri yaptı

Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, başkent Amsterdam'da İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için tek başına 4,5 yılda 500'ün üzerinde gösteri yaptı.

Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 4,5 yıldır başkent Amsterdam'da tek başına gösteri yapıyor.

Vrouwe, turistlerin sıklıkla uğradığı Dam Meydanı'nda iki haftada bir pazar günü yaptığı gösteride, hava şartları ne olursa olsun bisikletine taktığı römorkla getirdiği Filistin bayrakları ve Filistin'de yaşananları anlatan pankartlar ile İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkati çekiyor.

Gösteride, İsrail'in işgalini anlatan ve bu ülkeye boykot çağrısı yapan broşürler dağıtan aktivist, İsrail taraftarlarının tepki ve saldırılarına rağmen gösterisinden vazgeçmiyor.

Amsterdam'ın merkezinde şimdiye kadar 500'ün üzerinde gösteri yapan aktivist Vrouwe, Filistin'deki yaşananlara dikkati çekmenin yanı sıra Hollanda hükümetinin Filistin-İsrail konusundaki siyasi tutumuna tepki olarak gösteri yaptığını söyledi.

Hollanda hükümetinin ülkedeki Filistin'e destek ve taraftar olan kuruluşları antisemitizmle suçlayarak saf dışı bırakmaya çalıştığını belirten Vrouwe, "Yaptığımın antisemitizm ile alakası yok. Acı çeken Filistinliler için sevgimden ve saygımdan Dam Meydanı'nda gösteri yapıyorum." dedi.

Filistin'de yaşanan zulmün çok kötü ve üzücü olduğunu kaydeden Vrouwe, "Özellikle Gazze'de yaşananlar bir vahşet. Bu duruma karşı bir şeyler yapmalıyız. Filistin'de yaşananlar hakkında insanları daha çok bilinçlendirmemiz lazım. Bu, sadece, yılda birkaç kez gösteri yaparak olmaz." ifadesini kullandı.

Aldığı tepkilerin genelde olumlu olduğunu dile getiren Vrouwe, görüşüne saygı göstermeyen bazı İsrail taraftarlarının ise düzenli saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Vrouwe, şunları kaydetti:

"Özellikle eski bir İsrail askeri Dam Meydanı'nda beni yaklaşık 2,5 yıldır sürekli rahatsız ediyor. Bu çok çirkin bir olay. Bu yüzden şimdiye kadar 15 kere gözaltına alındı. Sürekli saldırdığı ve bir seferinde ceketimi yırttığı için bana tazminat ödemeye mahkum edildi. Benden 35 metre mesafede durma şartı olmasına rağmen her seferinde aynısını yapıyor ve polis de onu uzaklaştırıyor. Ben her şeye rağmen meydanda gösteri yapmaya devam edeceğim."