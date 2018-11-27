"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

'Hudeyde limanındaki faaliyetler yarıya indi'

27 Kasım 2018, Salı 16:47
BM Dünya Gıda Programı, Yemen halkı için hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiği uyarısını yaptı.

 

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen halkı için hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiği uyarısında bulundu.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, şehirdeki çatışmaların limanı da olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Nakliye şirketleri, kentteki yüksek düzeydeki güvensizlik nedeniyle Hudeyde Limanı'na uğramaya isteksiz görünüyorlar." dedi.

Yemen'in ithalatının yüzde 70'nin Hudeyde Limanı vasıtasıyla gerçekleştiğinin altın çizen Verhoosel, limana gelen gıda maddelerinin azalmasının tüm ülkeyi olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

Hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiğini aktaran Verhoosel, limandaki durumun bu şekilde devam etmesi durumunda piyasadaki gıda maddelerinin tükeneceği ve fiyatların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Verhoosel, ülkedeki çatışan tüm tarafları limanı korumaya davet etti.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan heyetin hazırladığı rapora göre, Mart 2015'ten şu ana kadarki süreçte Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç. Bu rakamlar, Yemen nüfusunun 4'te 3'lük kısmına (22,4 milyon) tekabül ediyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi öldü.

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Hudeyde'de ise haziran ayından bu yana Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği ülkede her 10 dakikada bir çocuk vefat ediyor.

AA

Etiketler: Hudeyde, Yemen, BM
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü

    Almanya'dan Rusya'ya gemi ve askerleri serbest bırakma çağrısı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz

    BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor

    Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Buyurgan değil demokratik anne olun

    AKP'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu

    Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

    Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür"

    'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

    YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

    Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu ağır oldu

    Sanayi Bakanı Varank: KOBİGEL ile 2545 işletmeye kaynak sağlanacak

    AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumlar ve bireyler afete hazırlıklı olmalı

    Hollanda'da bazı belediyeler hükümetin 'burka yasağını' uygulamıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.