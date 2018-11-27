'Hudeyde limanındaki faaliyetler yarıya indi'

BM Dünya Gıda Programı, Yemen halkı için hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiği uyarısını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen halkı için hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiği uyarısında bulundu.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, şehirdeki çatışmaların limanı da olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Nakliye şirketleri, kentteki yüksek düzeydeki güvensizlik nedeniyle Hudeyde Limanı'na uğramaya isteksiz görünüyorlar." dedi.

Yemen'in ithalatının yüzde 70'nin Hudeyde Limanı vasıtasıyla gerçekleştiğinin altın çizen Verhoosel, limana gelen gıda maddelerinin azalmasının tüm ülkeyi olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

Hayati önemdeki Hudeyde Limanı'ndaki faaliyetlerin son 2 haftada yarıya indiğini aktaran Verhoosel, limandaki durumun bu şekilde devam etmesi durumunda piyasadaki gıda maddelerinin tükeneceği ve fiyatların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Verhoosel, ülkedeki çatışan tüm tarafları limanı korumaya davet etti.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan heyetin hazırladığı rapora göre, Mart 2015'ten şu ana kadarki süreçte Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç. Bu rakamlar, Yemen nüfusunun 4'te 3'lük kısmına (22,4 milyon) tekabül ediyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi öldü.

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Hudeyde'de ise haziran ayından bu yana Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği ülkede her 10 dakikada bir çocuk vefat ediyor.