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Hukuk için adımlar atılsın

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:25
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova, “Biz Türkiye’den somut adımlar atmasını bekliyoruz, özellikle hukukun üstünlüğü, yargı ve insan hakları noktasında” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Siyasî İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin, “Türkiye’de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu’nun yeniden toplanmaya başlaması” dedi. Horelova ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret ederek, partinin Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve il yöneticileriyle görüştü. Ziyarette konuşan Horelova, AB’nin Türkiye’yi önemsediğini ve ülkenin ekonomik, siyasî istikrarının kendileri için mühim olduğunu söyledi.

Reform Eylem Grubu Toplantısı’nın önemine değinen Horelova, “Türkiye’de birtakım gelişmeler meydana geldi; bunların en önemlilerinden biri de Reform Eylem Grubu’nun yeniden toplanmaya başlaması. Reform Eylem Grubu geçen yıl iki toplantı gerçekleştirdi. Biz Türkiye’den somut adımlar atmasını bekliyoruz, özellikle hukukun üstünlüğü, yargı ve insan hakları noktasında. Yerel seçimler öncesinde Türkiye’nin farklı şehirlerine giderek, buradaki siyasi atmosferi solumak istiyoruz. Bu kapsamda 10 şehri ziyaret edeceğiz.” dedi.   

Horelova, programları kapsamında Bursa’daki diğer siyasî partileri de ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi. Milletvekili Tatlıoğlu ise parti olarak AB sürecini önemsediklerini belirtti. AB sürecinden dönüşün söz konusu olmadığını dile getiren Tatlıoğlu, “Tam üyelikten bağımsız olarak, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel konular anlamında, bu değerlerin de bizim insanımızın hakkı olduğunu ve Türkiye’nin yüksek standartlarda bir demokrasiye sahip olması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için politika yapıyoruz. AB’nin de bu konuda Türk milletini umutvar edecek bir pozisyon almasını da istiyoruz.” diye konuştu.

AA

Etiketler: AB, Türkiye
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