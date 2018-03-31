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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hukuksuzluk ve zorbalıkta sınır tanımayan İsrail'e tepkiler devam ediyor

31 Mart 2018, Cumartesi 19:20
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin uzun yıllar süren ağır ekonomik yaptırımlar ve yerle bir olan altyapısı nedeniyle yıkılmak üzere olduğuna dikkati çekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini günde yalnızca dört saat kullanabiliyor. Nüfusun büyük bir kısmının içme suyu bile yokken, yüzde 70'e yakını ise günlük geçimini 2 dolardan az bir parayla sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli sivillere yönelik İsrail saldırılarının engellenmesi için başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunan İzetbegovic, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla sessiz protesto düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

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AA

Etiketler: bosna hersek, filistin, israil zulmü
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