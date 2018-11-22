'Hükümet kurmada yaşanan gecikme zaman kaybı'

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulmasındaki gecikmenin, ülke için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve televizyonda yayımlanan açıklamasında, önceki senelerde olduğu gibi hükümetin kurulması konusunda bir kriz yaşandığını ve bunun demokrasi ve uygarlıkta ilerlemiş ülkelerde de olabileceğini ifade ederek, "Ancak hükümetin kurulmasında yaşanan gecikme Lübnan için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı." dedi.

"Geri adım atmayacağız"

Ülkedeki siyasi kesimlere, hükümetin kurulmasını istiyorlarsa Lübnan'ın artık zaman kaybetme lüksünün olmadığını hatırlamaları çağrısında bulunan Avn, Müslümanlar, partiler, akımlar ve mezheplere ise "Anlaşmazlıklarımızı ve şahsi çıkarlarımızı bir kenara bırakarak kaderini bize emanet edenlere karşı sorumluluk duygusunu öne çıkarmalıyız." ifadesiyle seslendi.

Lübnan halkının vaatlerden, karar alıcıların halkın korkularına, işsizliğine, haklarına ve yıkılan hayallerine ilgisizliğinden ve çıkar çatışmasından usandığını vurgulayan Avn, vatandaşı geleceğine güvenle bakar hale getirmek, ülkeyi ekonomik, sosyal, ahlaki ve ekolojik bakımdan kurtarmanın planını yapmak için gece gündüz demeden çalışmak gerektiğini kaydetti.

"Ülkenin daha fazla sıkıntı içinde inlemesine izin vermeyeceğiz, yolsuzlukla mücadelede gevşemeyeceğiz, reform, sürdürülebilir kalkınma ve gençlerimize istihdam sağlama vaatlerinden geri adım atmayacağız." diyen Avn, cumhurbaşkanı olarak kendisine verilen yetkilere dayanarak ve meclis ile bakanlar kuruluyla iş birliği içinde ekonomi çarkının dönmesi için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

Lübnan'daki hükümet kurma çalışmaları

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Saad el-Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen hafta, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Hariri ise geçen salı günü, Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.