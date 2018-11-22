"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Hükümet kurmada yaşanan gecikme zaman kaybı'

22 Kasım 2018, Perşembe 07:00
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulmasındaki gecikmenin, ülke için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve televizyonda yayımlanan açıklamasında, önceki senelerde olduğu gibi hükümetin kurulması konusunda bir kriz yaşandığını ve bunun demokrasi ve uygarlıkta ilerlemiş ülkelerde de olabileceğini ifade ederek, "Ancak hükümetin kurulmasında yaşanan gecikme Lübnan için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı." dedi.

"Geri adım atmayacağız"

Ülkedeki siyasi kesimlere, hükümetin kurulmasını istiyorlarsa Lübnan'ın artık zaman kaybetme lüksünün olmadığını hatırlamaları çağrısında bulunan Avn, Müslümanlar, partiler, akımlar ve mezheplere ise "Anlaşmazlıklarımızı ve şahsi çıkarlarımızı bir kenara bırakarak kaderini bize emanet edenlere karşı sorumluluk duygusunu öne çıkarmalıyız." ifadesiyle seslendi.

Lübnan halkının vaatlerden, karar alıcıların halkın korkularına, işsizliğine, haklarına ve yıkılan hayallerine ilgisizliğinden ve çıkar çatışmasından usandığını vurgulayan Avn, vatandaşı geleceğine güvenle bakar hale getirmek, ülkeyi ekonomik, sosyal, ahlaki ve ekolojik bakımdan kurtarmanın planını yapmak için gece gündüz demeden çalışmak gerektiğini kaydetti.

"Ülkenin daha fazla sıkıntı içinde inlemesine izin vermeyeceğiz, yolsuzlukla mücadelede gevşemeyeceğiz, reform, sürdürülebilir kalkınma ve gençlerimize istihdam sağlama vaatlerinden geri adım atmayacağız." diyen Avn, cumhurbaşkanı olarak kendisine verilen yetkilere dayanarak ve meclis ile bakanlar kuruluyla iş birliği içinde ekonomi çarkının dönmesi için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

Lübnan'daki hükümet kurma çalışmaları

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Saad el-Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen hafta, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Hariri ise geçen salı günü, Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

AA

Etiketler: Lübnan
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis Başkanı Yıldırım: Parmakla gösterilen ülkeler arasındayız

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı

    AB ile kritik zirve

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama

    TOBB ve meslek kuruluşlarına ilişkin teklif yasalaştı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Türkiye, mayınlı arazide ilk 10’da

    Yemen için herkes seferber olmalı

    Suud Trump’ı satın aldı

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

    'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör'

    İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

    "Trump dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor"

    Ömer Çelik: Cumartesi günü 40'a yakın adaylarımızı ilan edeceğiz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz

    Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    AB ile kritik zirve
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    Genel

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Genel

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı
    Mikail YAPRAK

    Bu gazete tam da o gazetedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.