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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Hükümeti kurma görevinden vazgeçti

28 Mayıs 2018, Pazartesi 00:43
İtalya’da aşırı sağcı Lig partisi ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulacak yeni hükümetin başbakan adayı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın kabinede Ekonomi Bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella, yerel saatle 19.00’da Conte’yi Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Conte, Mattarella'nın, Ekonomi Bakanlığı için düşünülen Paolo Savona'yı veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçerek görevi Mattarella’ya iade etti.

Muhtemel yeni hükümetin ortaklarından Lig partisinin lideri Matteo Salvini, Mattarella’nın vetosunu sert bir dille eleştirdi.

Erken seçim çağrısı

Salvini, “İtalyan vatandaşlarının çıkarlarını savunan bir hükümet kurmak için haftalardır gece gündüz çalıştık ama bazılarının baskısı altında olan biri ‘Hayır’ dedi. Bir daha köle olmayacağız, İtalya sömürge değildir. Eğer İtalya’da demokrasi varsa, bu noktada yapılacak tek şey sözü tekrar halka bırakmak.” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Muhtemel yeni hükümetin diğer ortağı M5S’nin lideri Luigi Di Maio ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mattarella’nın, Savona’nın Ekonomi Bakanlığını veto etmesini “akıl almaz” diye niteledi.

Di Maio, “(Kimin ülkeyi yöneteceğine) Hep aynı kişi karar verecekse, seçim yapmanın ne anlamı var? İtalya’da demokrasiyle ilgili büyük bir problem var. Bu ülkede, suçu kanıtlanmış bir suçlu, hükümlü bir vergi kaçakçısı veya yolsuzluktan soruşturma altında olabilir ve aynı zamanda bakanlık yapabilirsiniz. Ama Avrupa’yı eleştirirseniz, İtalya’da ekonomi bakanı olamazsınız. Ama bu burada bitmez.” ifadelerini kullandı.

M5S parti kaynakları da hareketin Mattarella’yı “Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlamayı düşündüğünü” aktardı. Anayasanın 90. maddesi, “Cumhurbaşkanının, vatana ihanet ve Anayasayı ihlal durumları dışında, görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamayacağını, bu hallerde de parlamento tarafından müşterek oturumda üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilebileceğini” içeriyor.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Mattarella ise, erken seçim talepleri konusunda parlamentodaki gelişmelere göre karar vereceğini belirtti.

Öte yandan M5S parti kaynakları, avro para birimi ile ilgili eleştirel tutumu nedeniyle veto edilen Savona’nın İtalya’nın Avro bölgesinden çıkması yönünde çağrı yaptığı haberlerini yalanladı.

Conte, geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından Lig-M5S hükümetini kurması için görevlendirilmişti. 

AA

Etiketler: italya, seçim
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