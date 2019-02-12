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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Hulusi Akar NATO toplantısı için Brüksel'de

12 Şubat 2019, Salı 13:54
Milli Savunma Bakanı Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın yanı sıra Yunanistan, İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın savunma bakanları ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmesinin planlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.

AA

Etiketler: NATO, Hulusi Akar
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