İbadi: Anlaşmamız yok

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, başşehir Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin Kandil operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre İbadi, durumu yakından incelediklerini söyledi. İbadi, “Kandil Dağı, 1960 ve ‘70’lerden bu yana sorunlu. Çünkü dağ çok karmaşık bir yapıya sahip. Daha önceki hükümetler de dağda kontrolu sağlayamadı” dedi. İbadi, PKK konusunda Türk hükümetiyle bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı: “PKK konusunda Türk tarafıyla bir anlaşmaya varılmış değil. Bu konuda müzakere etmiş değiliz, işbirliğine varmış değiliz.” Irak Başbakanı İbadi, Türkiye’nin Kandil’e operasyonunun ilk kez gündeme gelmediğini, daha önce de seçimler sırasında konuşulduğunu kaydetti. İbadi, bu çerçevede Türkiye’nin son açıklamasını “seçim propagandası” olarak niteledi.

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