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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İbadi: Irak güçleri Musul’un batısında ilerlemeye başladı

17 Ocak 2017, Salı 22:47
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak güçlerinin Musul’un batısında IŞİD’e karşı ilerlemeye geçtiğini söyledi.

Irak devlet televizyonuna konuşan İbadi, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Irak güçleri, IŞİD’in elindeki bölgeleri geri almak için Batı Musul’da ilerlemeye başladı” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Bağdat’taki basın açıklamasında da Musul’daki güçlerin önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Irak Başbakanı, Kentin doğusunun tamamı IŞİD’den geri alınmak üzere” diye konuştu. Iraklı güçlerin karşısında nizami bir ordu olmadığını hatırlatan İbadi, “Bu terörün tamamen sökülmesi zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Seçimler 16 Eylül'de

Irak ordusundaki mezhepçi politikaların son bulduğunu savunan İbadi, nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen yerel seçimlerin 16 Eylül'de yapılacağı bilgisini vererek, seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi ile değil, kendisinin başını çekeceği listeyle gireceği iddialarına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Siyasi rejimde reform yapılmasından yanayım. Irak'ta çok büyük trajediler yaşandı. Halk artık siyasi rejimin korunması uğruna olup bitenlerin devam etmesini istemiyor. Değişim çağrısı yapıyorum ve buna da hazırım. Siyasetçiler arasında mevki makama değil hizmete dayalı rekabet olmalı. Reform ve başarıda büyük ilerleme kaydettik. Topraklarımızın kurtarılması ve ekonomik krize karşı güçlü duruşumuz bunların arasında yer alıyor. Güvenlik sistemi eskisine göre daha iyi seviyeye geldi. Reformları tamamlamak istiyoruz ve vatandaşlara da geriye dönüşü kabul etmemeleri çağrısı yapıyorum."

ABD’de 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslimin ardından görevi devralacak Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Irak-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı konusuna da değinen İbadi, şunları söyledi: "Gelecekteki ilişkilerimizin seyri ABD'nin Irak'a karşı politikasına bağlı olacak. IŞİD, ABD dahil tüm bölge ve dünya için tehdit oluşturuyor. Bu alanlarda ABD ile işbirliğine ihtiyaç var. Egemenliğe saygı temeline dayalı dengeli ilişkilerimiz olmalı. Irak'ı özgürleştirme kararı (2003) işgal kararına dönüşmüştü. ABD ve uluslararası güçlerin desteğiyle Irak şerden (Saddam Hüseyin) kurtarıldı ancak bunun karşısında Iraklılar çok sayıda kurban verdi. Bu güçler tarafından yüzlerce terörist serbest bırakıldı. Ordu ve devlet müessesesi çöküş yaşadı. Bu da dünyanın her yerinden teröristlerin Irak'a girmesine yol açtı. Irak faturayı pahalı ödedi. Bu konuların kapsayıcı şekilde gözden geçirilmesi ve incelenmesi çağrısı yapıyorum. Umarım Iraklılara zararların tazminatları ödenir."

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