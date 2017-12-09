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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İbadi: IŞİD'le savaş bitti

09 Aralık 2017, Cumartesi 16:33
Irak Başbakanı İbadi, "Irak-Suriye sınırında kontrol sağladı ve IŞİD'le savaş bitti." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü IŞİD'le savaşın bittiğini açıkladı.

İbadi, Bağdat’ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve IŞİD'le savaşın sona erdiğini kaydetti.

ABD’nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi.

İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'e karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü IŞİD'ten temizlendiğini bildirdi.

AA

Etiketler: ırak, ibadi
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