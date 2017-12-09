İbadi: IŞİD'le savaş bitti

Irak Başbakanı İbadi, "Irak-Suriye sınırında kontrol sağladı ve IŞİD'le savaş bitti." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü IŞİD'le savaşın bittiğini açıkladı. İbadi, Bağdat’ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve IŞİD'le savaşın sona erdiğini kaydetti. ABD’nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi. İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu. Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı’na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'e karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü IŞİD'ten temizlendiğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.