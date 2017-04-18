İbadi: Kerkük'te kamu binalarına bayrak asmaya hakları yoktu

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık referandumu yapılmasının Irak ve Kürtlerin çıkarına olmadığını söyledi. İbadi'nin gündeminde, Kerkük'te kamu binalarına asılan IKBY bayrağı da vardı.

Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İbadi, Irak güçlerinin Musul'un batısında IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında sivillerin can güvenliğini koruduğunu, çok sayıda IŞİD militanını da tutukladığını ve öldürdüğünü söyledi.

IŞİD'in yüzlerce operasyon hazırlığı yaptığını ve güvenlik güçlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiğini söyleyen İbadi, "Bunlar bazı yerlerde planlarında başarılı oldu ve biz de zaman zaman kurban verdik. Düşmanla devam eden bir savaş söz konusu. Bu, hepsini bitirene kadar devam edecek" diye konuştu.

KERKÜK'TE BAYRAK KRİZİ

İbadi, Kerkük'te valinin talimatı üzerine il meclisinin tek taraflı onayıyla alınan karar gereği kamu kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağının asılmasını kabul etmediklerini yenileyerek, "Kerkük'te kamu binaları üzerine bayrak asmaya hakları yok. Bunlar, Irak hükümetine bağlı kurumlardır ve bu yapılanlar yasalara aykırıdır. O bayrakları indirsinler ve parti binalarının üzerine assınlar bunda sorun yok ve bunu başbakan olarak tartışmam" şeklinde konuştu.

IKBY'deki referandum tartışmalarına ilişkin ise İbadi, şunları kaydetti:

"Herkesin farklı umudu ve isteği var ancak IŞİD'le savaşın sürdüğü ve bölgesel durumun karışık olduğu bu dönemde referandum Irak'ın ve IKBY'deki Kürt vatandaşların çıkarına değildir. Bazı komşu ülkeler de bunu milli güvenliğine tehlike olarak görüyor. Net olarak söylüyorum, 'Irak ve IKBY'nin halihazırda referandumda hiçbir çıkarı yoktur'. Bu ayrıca IKBY'deki Kürt vatandaşların yararına olmaz ve sorunlara yol açar. Şimdiye kadar elde edilen tüm kazanımlara ciddi zarar verir. İran'da aceleye getirilerek kurulan "Mahabad Devleti" hezimete uğradı. Birçok Kürt siyasetçinin görüşü de referandumun şu an için yapılmaması yönünde. Bunlar sanırım daha çok siyasi çatışmaların ürünüdür."