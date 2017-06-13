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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İbadi: Referandum bu süreçte doğru değil

13 Haziran 2017, Salı 21:49
Irak Başbakanı İbadi, IKBY referandumu hakkında, "Referandum bu süreçte doğru değil ve başarılı bir adım da değil." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) siyasi partilerinin aldığı referandum tarihi kararının "doğru ve başarılı bir adım olmadığını" belirterek, "Referanduma gitmek sorunları çözmek yerine daha da çetrefilleştirir." dedi.

İbadi, Bağdat'ta hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Irak'ta DEAŞ konusunu hemen hemen kapatıyoruz." diyen İbadi, tüm ülkeleri terörle mücadelede birleşmeye çağırdı.

Musul'da mülteci kampında yaşanan zehirlenmeye değinen İbadi, "Hasan Şam Kampı'nda 800 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı, 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili inceleme başlattık. IKBY de bu konuda incelemelere başladı. Büyük ve tehlikeli bir vakadır. Yemekler Katarlı bir firmanın finansmanıyla ortağı olan Iraklı şirket tarafından yapılmış. Sonuçları yakında açıklayacağız." diye konuştu.

İbadi, Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krize dair Irak'ın tutumu ile ilgili soruya, "Irak'ın bir tutumu var, o da bölge ülkeleriyle iş birliği yaparak ateşi söndürmektir. Diğer türlü politikalarla zaten DEAŞ Irak'a girdi." yanıtını verdi.

"Ambargoya karşıyız"

İbadi, "Prensip olarak bir ülkenin ambargo altına alınmasına karşıyız. Ambargolar iktidarı değil, halkı olumsuz etkiler." diyerek, söz konusu ambargodan geçmişte en büyük zararı Irak ve halkının gördüğünü vurguladı.

Suudi Arabistan ziyareti

"İleriki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği" iddialarına ilişkin ise İbadi, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'dan 1,5 yıl önce ziyaret daveti almıştım. Bu sürede kendileri Bağdat'a büyükelçi, Dışişleri ve Enerji Bakanlarını gönderdi. Bunlar da ziyaretin önünü açtı. Önümüzdeki günlerde bölge ziyaretimiz olacak. Bunu sadece komşu ülkelerle sınırladık. Bu ülkelere sorun değil, iş birliği ve dayanışma amacıyla gitmek istiyoruz."

IKBY referandumu

İbadi, IKBY'deki siyasi partilerin referandum tarihi kararını da şöyle değerlendirdi:

"Her halkın belli bir hedef ve umudu var, buna saygı duyuyoruz. Kürt kardeşlerimizin de bu tür (bağımsızlık) umutlarının olduğunu düşünme hakları vardır ancak biz tek bir vatan toprağı üzerinde yaşıyoruz. Ortaklıklarımız çok. DEAŞ hala Telafer ve Havice'de varlık gösteriyor. Referandum bu süreçte doğru değil ve başarılı bir adım da değil. Kürtler birinci derece Irak vatandaşıdır. Bazı sorunlarımız var ancak bunlar çözülmeli. Bu sorunların çözümünün referandumdan geçtiğini düşünmek mantıklı değil. Dünya kapanma değil iş birliğine yöneliyor. Bu konuyla (referandum) ilgili ayrıca komşu ve bölge ülkeleriyle de ciddi sorunlar var ve olacak. Komşu ülkeler bu adıma milli güvenliklerine tehdit olarak bakar. Referanduma gitmek sorunları çözmek yerine daha da çetrefilleştirir."

İbadi, ülkedeki tüm Kürt siyasi partileri, yol haritası çizmek ve askıya alınan sorunların çözümü için Bağdat'ta diyaloğa çağırdı.

AA

Etiketler: ibadi, ırak
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