İbadi: Referandumun sonuçları tamamen iptal edilmeli

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yeni çağrıda bulundu. İbadi, IKBY'nin referandumu "dondurmak" yerine iptal etmesini talep etti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, "Referandumun iptal edilmesi ve anayasaya saygı duyulması dışında bir teklifi kabul edmeyeceğiz" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dün Bağdat'a tartışmalı referandumu "dondurma" teklifinde bulunmuştu. "Bu çatışmanın kazananı olmaz" diyen IKBY yönetimi, askeri operasyonların durması, acil ateşkes ilanı ve anayasa temelinde diyaloğa geçilmesi çağrısı yapmıştı. MUSUL'DA PEŞMERGE İLE IRAK GÜÇLERİ ÇATIŞTI Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Irak güçlerinin peşmergeye Musul'un kuzeybatısından saldırıya geçtiğini iddia etti. Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Suriye hududundaki Rabia Sınır Kapısı'ndan Mahmudiye beldesine doğru harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, peşmerge güçlerinin Ayn Uvays köyünde Haşdi Şabi'ye ait 2 tankı kullanılamaz hale getirdiği ileri sürüldü. Haşdi Şabi ve Irak güçlerinin hedefinde, Rabia Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan Duhok vilayeti sınırındaki Suriye'ye açılan gayriresmi Fişhabur geçiş güzergahı olduğu iddia edildi. Irak güçleri dün, Musul'un kuzeybatısındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağlamıştı. AA

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