İbadi: Türkiye, IKBY konusunda hata yaptığını kabul etti

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) özerkliğinin son bulacağını, Peşmerge güçlerinin de ya Irak ordusunun bir parçası haline geleceğini ya da bölgede küçük bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn'e bir mülakat veren İbadi, IKBY'nin Eylül sonunda bağımsızlık referandumuna gitmesinin öncesinde Türkiye'nin Erbil'le doğrudan siyasi ve ekonomik ilişkiler kurduğunu hatırlattı ve referandum sonrasında yaşanan süreçte Ankara'nın 'hatasını kabul ettiğini' belirtti. 2012 yılında Ankara ve Erbil arasında imzalanan bir anlaşmayla IKBY'deki petrol sahalarından Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol taşıyan bir boru hattı kurulmuş, Bağdat yönetimi IKBY'nin tek başına bu tür uluslararası anlaşmalara imza atmasının Irak anayasasına aykırı olduğunu söylemişti. Türkiye o dönemde Bağdat ve Erbil arasında yaşanan gerilimi "Irak'ın iç meselesi" olarak tanımlayarak tarafların konuyu diyalog yoluyla çözmesi yönünde çağrılar yapmıştı. İbadi, Peşmerge güçlerinin kontrolü altında bulunan ve Türkiye-Irak arasında yer alan tüm sınır geçişlerinin kontrolünün de Bağdat'a devredilmesi gerektiğini ifade ederek, sembolik birkaç sınır geçişinin merkezi yönetime verilmesiyle tatmin olmayacaklarını söyledi.

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