İbadi ve Sadr’dan ittifak

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve genel seçimlerde en çok oyu alan Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr yeni hükümet için ittifak kurduklarını açıkladı.

İki lider, Sadr’ın ikamet ettiği Necef şehrinde düzenledikleri ortak basın toplantısında yeni hükümetin kurulması için ittifak yaptıklarını bildirdi. Şiî lider Sadr, yeni hükümet konusunda gözettiği bazı noktaları İbadi’ye ilettiğini ve bunların yolsuzlukla mücadele, ordunun güçlendirilmesi ve hükümete müdahale edilmemesi, mezhep üstü bir ittifakla teknokratlar hükümeti kurulması olduğunu ifade etti. Sadr, daha önce de Haşdi Şabi’nin de içinde yer aldığı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ile ittifak kurduğunu açıklamıştı. AA

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