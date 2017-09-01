İç savaş 7. yılında: Bir buruk bayram da Suriye'de...

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşta bir Kurban Bayramı'na daha buruk girildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan bölgelerde rahat hisseden halk, camilere akın ederek savaşın sona ermesi için dua etti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Bab ve Cerablus ilçelerinde camilerde bayram namazında ülkenin birliği ve iç savaşın sona ermesi için hutbeler okundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle şubat ayında özgürleştirilen Bab'taki Ömer Bin Hatab camindeki namazdan sonra cemaat, önce kabristanlara sonra kurban kesim merkezlerine gitti.

Camide ibadet eden Muaz El Hamidi, yaptığı açıklamada, ''İlçemizdeki 3 yıllık DEAŞ esaretinden sonra ilk defa gönül rahatlığıyla bir Kurban Bayramı geçireceğiz. İlçeyi DEAŞ'ten kurtaran Türkiye ve Suriyeli kahramanlara bu şehir çok şey borçlu.'' dedi.

Namazdan sonra yakınlarının mezarlarını ziyaret edeceğini ifade eden Hamidi, ''Temennimiz savaşın bitmesi ve yerlerinden olan insanları evine dönmesidir. Binlerce Suriyeli savaştan dolayı ailelerinden uzakta bir bayram geçiriyor.'' diye konuştu.

Halep'in kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde bulunan Büyük Cami'ye gelen Cerah Uveydi de, "Ailemden uzakta buruk bir bayram geçiriyorum. Burası güvenli olduğu için Rakka'dan geldim. Ailemin bir kısmı Rakka'nın kuzeyinde kaldı." diye konuştu.

Doğu Guta'da abluka altında bayram

Başkent Şam'da rejiminin ablukası altındaki 5. Kurban Bayramı'na giren Doğu Guta'daki Büyük Duma Camisi'ne gelen Şefik El Ahmed, şunları kaydetti:

''5 yıldır savaşın gölgesinde bayramlara giriyoruz. Bu bayramın ülkeye huzur ve güven getirmesini diliyorum. Rejim ilk defa ateşkesten dolayı bu bayramda bölgelerimizi hedef almadı. Akrabalarımızı ziyaret etme imkanı bulacağız inşallah ama önce Esed'in saldırılarında yaşamlarını yitiren şehitlerimizin mezarlıklarını ziyaret edeceğiz.''