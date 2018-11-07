İç savaş Yemen’i perişan etti

Yemen’de Husilerin 2014’te darbe benzeri bir operasyonla başşehir Sana’yı ele geçirmesi ve ardından ülkenin tamamında kontrol kurmaya çalışmasıyla başlayan iç savaşın siviller üzerindeki etkisi ağır oldu.

UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor! “Unutulan savaşın” bedelini en ağır şekilde ödeyen Yemen halkından binlercesi ölürken, on binlercesi yaralandı, milyonlarca Yemenli de açlık sebebiyle ölümün eşiğinde. Savaşan tarafların tamamı insanî yardımların sivillere ulaştırılmasını bir şekilde engelledi. Operasyonlar, temel hizmetlerin kötüleşmesi veya sunulamaması, kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılması, kıtlık, yetersiz beslenme, ilâçların tükenmesi ve iç göçler savaşa karışmayan masum insanların mağduriyetini arttırdı.

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