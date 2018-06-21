İdlib'de art arda bombalı saldırılar!

Suriye'nin İdlib şehrinin batı girişinde Suriye Kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 5 sivil öldü, 35 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, kentin batısında bir motosiklet ve bir araca yerleştirilen bombaların peş peşe patlatıldığını söyledi. Saldırıda biri Sivil Savunma görevlisi 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, en az 35 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Patlamalar nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 88

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.