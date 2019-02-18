İdlib'de art arda iki araç infilak etti

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 9 sivil öldü, 37 sivil yaralandı. İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi. Hac Yusuf, "İki seri patlamada 9 sivil öldü. 37 sivil yaralandı. Ölenleri arasında 3 Sivil Savunma görevlisi bulunuyor." ifadelerini kullandı. İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti. AA

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