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İdlib'de askeri operasyon olasılığı

23 Şubat 2019, Cumartesi 22:31
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yasadışı terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü İdlib'de askeri çözüm olasılığını dışlamadığını belirtti.

Zarif, yasadışı terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü İdlib'de askeri çözüm olasılığını dışlamadığını söyledi.

Zarif, "Bu yönde ilerliyoruz. Biz hiçbir zaman askeri operasyon istemedik ve böyle bir şeyden kaçınmaya çalıştık, zira İdlib'de tüm askeri faaliyetlerin felakete dönüşeceğini biliyoruz. Ancak diğer yaklaşımlar başarısız oldu, Nusra ise eskisine göre daha da büyük bir alanı kontrol ediyor" diye konuştu.

El Nusra militanları Suriye'nin İdlib bölgesinin kontrolünü 2015'te ele geçirmişti. Ateşkes anlaşmaları şartlarına göre Halep, Humus ve Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, ayrıca terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı ülkenin güney illerinde Suriye hükümet güçlerine teslim olmayı reddeden radikal gruplara üye militanlar, insani koridorlar üzerinden bu bölgeye tahliye edilmişti. İdlib, terör yanlılarının ve yasadışı silahlı oluşumlarının kontrolünde kalmaya devam eden Suriye'nin son bölgesi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlib'deki radikal gruplara yönelik ortak harekât yapma olasılığını dışlamadığını açıklamıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İran, İdlib, askeri operasyon
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