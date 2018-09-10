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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İdlib’de diplomasi trafiği

10 Eylül 2018, Pazartesi 17:50
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’de yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor. Girişimin Türkiye, Rusya ve İran’ın danışmanlığında gerçekleşeceği bildirildi.

Şam yönetiminin Rusya’nın desteğiyle yaklaşık üç milyon sivilin yaşadığı İdlib’e kapsamlı bir operasyon düzenlemesi beklenirken BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Türkiye, Rusya ve İran’ın danışmanlığında yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor. Mistura  önce Rusya, İran ve Türkiye temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Mistura bugün de üç ülkenin temsilcileri ile aynı anda bir araya gelecek. Mistura’nın daha sonra da Almanya ile birlikte bazı Batı ülkelerin temsilcileriyle de görüşmeler yapacağı ifade edildi. Müzakerelerde anayasal düzlemde bir meclisin kurulmasının ele alındığı bildirildi. Mistura, böylece yeni bir barış görüşmelerinin temelini oluşturmayı umduklarını söyledi.

Hava saldırıları düzenlendi

Öte yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, Şam rejiminin Cumartesi ve Pazar günü İdlib vilayetine hava saldırılarını düzenlediğini duyurdu. Örgütün verdiği bilgiye göre vilayete iki günde 150’den fazla bombardıman düzenlendi. Esad rejiminin müttefiki Rusya ile düzenlediği hava saldırıları, Türkiye’nin ateşkes sağlanması için Rusya ve İran’ı ikna etmeye çalıştığı görüşmelerin ertesi günü başlatıldı. Cuma günü yapılan görüşmelerde Türk hükümeti Suriye’de ateşkes sağlanması için Rusya ve İran’ı ikna etmeye çalışmış ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Türkiye, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru bir mülteci akını yaşanmasından endişe ediyor.

Türkiye: Kapı kapalı

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin yeni bir göç akınını karşılayacak kapasitesinin kalmadığını, İdlib’e yönelik olası askeri harekât sonrası gelebilecek mültecilerin sınırdan geçirilmeyeceğini söyledi. “Göç dalgasını Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi planlıyoruz” diyen TBMM Dışişleri Komisyonu başkanı,daha önceki göç dalgalarında ‘terör örgütü unsurları‘nın  da mültecilerle birlikte İdlib ve Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye girdiğine işaret etti. “Bu kez bu riski almayacağız” diyen Bozkır, Diken Haber’de yer alan bilgilere göre şayet bir göç dalgası olursa, Suriye topraklarında çözüm üretmek için her türlü tedbiri aldıklarını, zira Türkiye’nin yeni bir göç akınını karşılayacak kapasitesinin kalmadığını ifade etti. Suriye medyası İdlib’e yönelik nihai operasyonun bugün başlayacağını yazıyordu. 2.5 milyon kişinin yaşadığı İdlib, cihatçıların son kalesi konumunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen hafta Bozkır’ınkine benzer ifadeler kullanmıştı.

Okul da vuruldu

Suriye’de İdlib’in doğusundaki Jarjanaz kasabasında bir okulun vurulması sonucu en az 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Saldırının Suriye ordu birlikleri tarafından topçu atışıyla yapıldığı kaydedildi. Öte yandan, Rusya Hava Kuvvetleri, Hama’nın kuzeyindeki Hasraiya kasabasına yönelik hava saldırısı düzenledi.Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib’in batısı, güneybatısı ve Hama’nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil öldü. En az 71 kişi yaralandı.  

Etiketler: idlib
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