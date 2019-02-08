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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

İdlib'de iki belde "yıkılmış kent" ilan edildi

08 Şubat 2019, Cuma 10:38
Suriye'nin İdlib ilindeki iki belde, Beşşar Esed rejimi güçlerini son iki aydır süren şiddetli saldırıları nedeniyle "yıkılmış kent" ilan edildi.

Tuh ve Cercenaz beldeleri, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde ağır silahlardan arındırılmış olmasına rağmen, son iki aydır rejim güçlerinin şiddetli saldırılarına maruz kalıyor.

İki beldede yaşayan on binlerce aile göç ederek, Türkiye sınırı yakınındaki kamplara sığındı.

Rejimin cephe hattına yalnızca 12 kilometre mesafedeki beldelerde, yoğun topçu saldırıları, binlerce evi yıktı ya da ağır hasar verdi. Onlarca sivil öldü.

Yerel meclisler, iki beldeyi, nüfuslarının yaklaşık yüzde 85'inin göç etmesi nedeniyle, "yıkılmış kent" ilan etti.

Beldeler rejimin "bombardıman odağında"

Tuh beldesinin yerel meclis üyesi Medyad Gacar, yaptığı açıklamada, beldenin iki aydan bu yana Esed rejiminin topçu saldırılarına uğradığını söyledi.

Gacar, "Esed rejimi güçleri iki aydan beri sürekli saldırıyor. İnsanlar can endişesi taşıyordu. Halk daha güvenli yerleşimlere ve Türkiye sınırına göç etti." dedi.

Gacar, bölgede ticari ve sivil faaliyetlerin tamamen durdurulduğunu, yerel meclisin beldeyi "yıkılmış kent" ilan ettiğini aktardı.

Suriye'de özelikle göç olaylarını takip eden ve ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştıran Suriye Müdahale Kurumu Müdürü Muhammed Hallac da, "Tuh ve Cercenaz beldeleri özellikle son iki ayda rejim güçlerinin bombardıman odağına dönüştü." dedi.

Hallac, "Tuh beldesinde yerli ve dışarıdan göç eden 33 bin aile yaşıyordu. Bunların yüzde 85'i göçtü. Cercenaz'da da 4 bin aile yaşıyordu. Şu an beldenin çevresinde ancak 520 aile yaşıyor. Beldelerdeki 9 okul, bir fırın ve bir hastane işlevsiz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Tuh beldesinden Şaman Ramdan, belde içinde askeri nokta veya muhalif grup olmadığına dikkati çekerek, "Bölge ağır silahlardan arındırılmış olmasına rağmen saldırılar devam ediyor. Rejim güçlerinin şiddetli saldırıları yüzünden beldedeki hizmet daireleri kullanım dışı kaldı." diye konuştu.

Bir başka belde sakini Ahmet Raşit de "Rejim güçleri bugün ve her gün beldeye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Saldırılar yüzünden belde halkı göç etti bölge bomboş kaldı." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: suriye, idlib, iç savaş
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