"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İdlib'de ölü sayısının artmasından endişe ediliyor!

10 Haziran 2018, Pazar 18:13
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil öldü.

Esed rejimine bağlı savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in Binneş, Teftenaz ve Ariha ilçeleri ile Ram Hamdan ve Beni İz Kilisesi köylerindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teftenaz'da Nur Çocuk Hastanesi de bombaların hedefi oldu. Bu saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil öldü, hastane kullanılmaz hale geldi. Saldırılarda Teftenaz'da 13, Ariha'da 2, Binneş ve Ram Hamdan'da birer sivil öldü.

Yaralanan siviller çevredeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan perşembe gecesi İdlib'in Zerdene köyündeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 42 sivil öldü.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Etiketler: suriye
Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu anket çok konuşulacak

    Şehit Uğur Sağlam ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı...

    Tarihi zirve için Trump da Singapur'da

    "Ben bunun özellikle yapıldığına inanıyorum''

    Tekrar sayılacaktı... Irak’ta oy deposunda yangın çıktı!

    Ölü sayısı 135'e çıktı: Binlerce kamyon yolda kaldı; göstericiler otobanları kapattı!

    Kılıçdaroğlu'ndan flaş YÖK açıklaması

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    TSK'dan 'Kandil'e yoğun hava harekatı' açıklaması

    Danışmanı konuştu: Rafsancani'nin ölümüne ilişkin yeni iddialar

    1,7 milyon kişiyi etkiledi!

    Erdoğan Demirören'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı

    Kritik görüşme için Singapur'da

    Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor: "Dünyada benzeri olmayan bir yapı"

    Yazık olmasın Bozcaada'ya!

    Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi: "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş''

    Selim Sırrı Paşa'ya dua edilmesine vesile olan görüntü...

    Bursa'da sahibinden satılık ''ada'' müşterilerini bekliyor

    'Dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım; talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap'

    İlklere sahne olacak seçimlere 2 hafta kaldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?
    Genel

    Hangisine inanalım?
    Orhan GÜLER

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!
    Faruk ÇAKIR

    OHAL’den bu hale
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Mignon’a teşekkürler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    İktidar uğruna neler yapılmış?
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor
    Cevher İLHAN

    Asker ve siyaset
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dış mihraklar kim?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.