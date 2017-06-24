İdlib'de patlama: 10 ölü, 16 yaralı

​Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Dana ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.

Dana'daki sivil savunma yetkililerinden Halid Salih, yaptığı açıklamada, İdlib'in Dana ilçe merkezinin kuzey kesiminde Beyt Karm adlı restoranın önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi. Patlamada 10 sivilin öldü, 16 sivilin yaralandığını belirten Salih, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılarından bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Bölgedeki bazı araçlarda patlamanın ardından yangın çıktığını ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldiğini aktaran Salih, yangının sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi. Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyulduğunu vurgulayan Salih, saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Dana'da meydana gelen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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