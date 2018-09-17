'İdlib'de Rusya ile birlikte koordineli devriye yapılacak'

Suriye'yi konuşmak üzere Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek." dedi.

Soçi'de Suriye konulu gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 'İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİP GÜÇLENİYOR' "Kıymetli dostum Putin'le bu yıl dördüncü kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gerektiğinde telefonla fikir teatisinde bulunuyoruz. İşbirliğimiz gelişip güçleniyor. Ticaret hacmimizdeki gelişme sürüyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 33 bir yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat rejiminin bir an önce yeniden başlaması yönündeki beklentimiz devam ediyor. Bu konuda ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor." 'İDLİB KONUSUNDA MUTABIKIZ' "Suriye konusunu Tahran'da ele almıştık. Bugün Tahran'da vardığımız mutabakatı nasıl hayata geçireceğimizi konuşma fırsatı bulduk. İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak konusunda mutabıkız." 'MUHALİFLER BULUNDUKLARI ALANDA KALACAK' "Muhalifler ve rejim arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdik. Muhalifler bulundukları alanda kalacak. Radikal grupların söz konusu bölgede faaliyet göstermemesini birlikte sağlayacağız." 'EN BÜYÜK TEHDİT PYD VE YPG' "Bu kararla büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Bu görüşmemizde ayrıca Suriye'de varlık gösteren teröristlerin İdlib'de sınırlı olmadığının altını çizdik. PYD ve YPG Suriye'nin geleceğine yönelik en büyük tehdittir. Bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bu yönde adım attık." 'KOORDİNELİ DEVRİYE GERÇEKLEŞTİRİLECEK' "Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek." AA

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