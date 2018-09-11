İdlib’de siviller tedirgin

Son günlerde Rus savaş uçaklarının desteğiyle havadan ve karadan rejimin ele geçirmek için saldırdığı İdlib’de yaşayan siviller tedirginlik yaşıyor.

Saldırılara inat muhaliflerin son kalesi olan İdlib sokaklarında günlük hayatlarını sürdüren siviller, dünya kamuoyunu katliâma dönüşecek olayları engellemeye çağırıyor. Kırsal bölgelerde yaşayan ve hava saldırılarından kaçanların da şehre geldiğini anlatan İdlibliler, birçok yardıma muhtaç durumda olduklarını ve rejim saldırılarının engellenerek temel hayat malzemesi yardımı yapılmasını istedi.

Okullar boşaltıldı

Cisr Eş Şuğur’da kurulu olan Önderler Meclisi Başkanı İsmail Hisnavi ise saldırıların ardından hedef olabileceği endişesiyle okulları boşaltıp eğitime ara verdiklerini ifade etti. Kimyasal silâh kullanılacağı yönündeki söylentilerin ardından binlerce kişinin ilçeden ayrıldığını vurgulayan Hisnavi, rejimin saldırılarında teröristleri hedef aldığını iddia ettiğini ancak Cisr Eş Şuğur’da sadece sivillerin bulunduğunu ve hedefin insanları göçe zorlamak olduğunu kaydetti.