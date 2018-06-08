İdlib'deki hava saldırısında bilanço ağır!

Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisinde yer alan Zerdene köyündeki hava saldırılarında ilk belirmelere göre en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. "Hava saldırısı pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlendi" Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı." dedi. Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. AA

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